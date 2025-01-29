Умер знаменитый советский артист Булатов

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Звезда советского и российского кинематографа Алексей Булатов ушел из жизни на 77-м году. Такие печальные новости появились на портале "Кино-Театр.ру". Причины завершения земного пребывания звезды не разглашаются, о дате прощания с покойным пока тоже нет никакой информации.
Артист появился на свет осенью 1948 года. Он отучился в Школе-студии МХАТ имени Горького, после чего начал профессиональную карьеру в театре и кино. В последние 17 лет своей жизни актер был неотъемлемой частью труппы столичного драмтеатра "Сопричастность", где его творчество высоко ценили зрители и коллеги.
Ныне покойная знаменитость стал известен широкому кругу зрителей благодаря своим работам в таких популярных телепроектах, как "Сердце Пармы", "Дикий" и "Молодежка". В этих и других картинах он продемонстрировал свой актерский талант, создавая на экране яркие образы.
Знаменитость оставил значительный след в российском киноискусстве, а его уход стал тяжелой утратой для театрального и кинематографического мира.
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