Умер знаменитый советский артист Булатов

Жизненный путь звезды оборвался в возрасте 76 лет

Звезда советского и российского кинематографа Алексей Булатов ушел из жизни на 77-м году. Такие печальные новости появились на портале "Кино-Театр.ру". Причины завершения земного пребывания звезды не разглашаются, о дате прощания с покойным пока тоже нет никакой информации.

Артист появился на свет осенью 1948 года. Он отучился в Школе-студии МХАТ имени Горького, после чего начал профессиональную карьеру в театре и кино. В последние 17 лет своей жизни актер был неотъемлемой частью труппы столичного драмтеатра "Сопричастность", где его творчество высоко ценили зрители и коллеги.

Ныне покойная знаменитость стал известен широкому кругу зрителей благодаря своим работам в таких популярных телепроектах, как "Сердце Пармы", "Дикий" и "Молодежка". В этих и других картинах он продемонстрировал свой актерский талант, создавая на экране яркие образы.

Знаменитость оставил значительный след в российском киноискусстве, а его уход стал тяжелой утратой для театрального и кинематографического мира.

К слову, ранее стало известно о смерти Игоря Янковского.