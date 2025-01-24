Мать умерла следом: скончался знаменитый российский артист Горланов

Мать умерла следом: скончался знаменитый российский артист
Фото: www.unsplash.com
Родительница не смогла справиться с горем и ушла на следующее утро

Жуткая двойная трагедия произошла в культурной сфере нашей страны. Мать 33-летнего слепого солиста Курганской филармонии Николая Горланова скончалась спустя всего день после смерти сына. Как сообщили близкие артиста, Николай умер 23 января сразу же после своего последнего концерта в Светлодольском доме культуры Белозерского района.

Друг покойного, Роман, рассказал, что после выступления музыкант вернулся домой, перекусил и пожаловался на плохое самочувствие. Он прилег отдохнуть, но вскоре его не стало. На следующий день ушла из жизни и мать знаменитости, Елена, женщина не смогла перенести такой тяжелый удар судьбы.

Похороны родственников запланированы на 28 января, однако точное время и место прощания пока уточняются. Близкие и коллеги покойной звезды вспоминают его как талантливого и необычайно светлого человека. Роман отметил, что, несмотря на погружение во тьму из-за отсутствия зрения, музыкант обладал глубоким внутренним светом. Он добавил, что артист был очень талантливой творческой личностью, но при этом нередко чувствовал себя одиноким и несчастным.

Коллеги и друзья звезды выразили соболезнования семье. Творчество покойного останется в памяти зрителей как символ его внутренней силы и любви к музыке.

К слову, ранее стало известно о смерти легенды телесериалов.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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