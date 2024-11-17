Умер экс-солист "На-На" Левкин

Долгие годы тяжелой болезни: умерла звезда "На-На" Левкин
Владимир Левкин. Фото: Бари Алибасов/wikimedia.org/wiki
Артист был кумиром миллионов

Сегодня, 17 ноября, информационное пространство разорвали печальные новости. Стало известно о смерти легенды девяностых, популярного музыканта Владимира Левкина. Бывший солист нашумевшей в свое время группы "На-На", скончался в возрасте 57 лет. 

Судьба распорядилась так, что долгие годы артисту пришлось сражаться с большими проблемами со здоровьем. В начале 2000-х у него диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Артист прошел через тяжелые испытания, включая две пересадки костного мозга и многочисленные курсы химиотерапии, сумев победить болезнь.

Несмотря на победу над раком, знаменитость продолжал сталкиваться с трудностями со здоровьем. В октябре этого года он появился на публичном мероприятии – премьере киноленты – в темных очках, которые не снимал, ссылаясь на недавно перенесенную операцию. Это вызвало волну обсуждений среди поклонников, которые беспокоились за его здоровье.

Смерть артиста стала шоком для его поклонников и коллег по сцене. Любимец миллионов оставил яркий след в отечественной музыке, а его борьба с болезнью стала примером мужества и силы воли.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного поэта, автора легендарного хита.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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