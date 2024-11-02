После тяжелой болезни умерла звезда "Слово пацана" Лидия Ильина

Медики ничего не могли сделать

В возрасте 77 лет скончалась актриса Лидия Ильина, известная по роли бабули одного из пацанов в нашумевшем телесериале "Слово пацана". Актриса умерла накануне, 1 ноября. Жизнь знаменитости оборвалась в больнице, несмотря на все усилия, врачи, к сожалению, не смогли ее спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Как оказалось, на протяжении нескольких месяцев ныне покойная звезда боролась с тяжелым заболеванием – рак крови стал страшным диагнозом, прозвучавшим в июне этого года. Помимо онкологии, у нее были серьезные проблемы с сердцем, которые усугубляли состояние.

Смертельный диагноз стал тяжелым испытанием для актрисы, и болезнь постепенно отнимала силы. Ильина угасала на глазах близких: сначала она передвигалась с помощью коляски, а последние месяцы уже не могла вставать с постели. На днях ее состояние резко ухудшилось, и актриса скончалась.

Лидия Ильина оставила значительный след в российском кино и сериалах, сыграв также в "Тесте на беременность – 2", "Склифосовском", "Ивановы-Ивановы", "Интернах" и других проектах. Ее роли, наполненные теплотой и искренностью, останутся в памяти зрителей и будут напоминать о ее таланте.

К слову, ранее стало известно смерти знаменитого композитора, автора легендарной советской песни.