Названа стоимость билета на новогодний концерт с Леонтьевым

Раскрыта стоимость билета на новогодний концерт с Леонтьевым
Валерий Леонтьев. Фото: АГН "Москва"
Артист будет выступать в жаркой стране

Популярный исполнитель Валерий Леонтьев порадует публику своим голосом и знаменитыми танцами на новогодней вечеринке, которая пройдет в Дубае. Мероприятие состоится 31 декабря на сцене одного из концертных залов тропической страны и обещает собрать звезд российской и зарубежной эстрады.

Помимо Леонтьева, перед гостями выступят молодая звезда Люся Чеботина, а также Дитер Болен, известный по группе Modern Talking. Организаторы обещают яркую программу с живыми выступлениями, создающую атмосферу праздника и роскоши.

Стоимость билетов на этот вечер стартует от 125 тысяч рублей и достигает 240 тысяч рублей, что подчеркивает статус мероприятия. Гости смогут насладиться не только концертной программой, но и специальными новогодними предложениями, которые включают изысканное меню и развлекательные номера.

Громкая вечеринка станет одним из ключевых событий новогодних праздников для обеспеченной публики, желающей провести ночь в окружении звезд и музыкальных хитов. Выступление Леонтьева, известного яркими шоу, станет одной из главных изюминок вечера.

Источник: Telegram-канал "Звездная пыль" ✓ Надежный источник
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