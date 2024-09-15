Крутой рассказал, как Леонтьев прогнал просившего о помощи отца

Прошлое звезды покрыто тайной

Признанный российский маэстро Игорь Крутой поделился малоизвестной историей из жизни именитого музыкального исполнителя Валерия Леонтьева. Как оказалось, когда артист только начинал обретать популярность на советской эстраде, в его жизни произошел неожиданный эпизод, связанный с предполагаемым отцом.



В одном из интервью композитор рассказал, что в начале карьеры Валерия к нему пришел некий гражданин, представившийся его отцом. Он попытался наладить контакт с артистом и просил о помощи, но встреча завершилась крайне неожиданно.

Певец, не желая иметь дела с незнакомцем, резко оборвал разговор и буквально захлопнул дверь перед его лицом. С тех пор отношения с этим человеком так и не сложились, а сама знаменитость никогда не упоминал об этом эпизоде своей жизни. Впрочем, Крутой утверждает, что артист пожалел о своей тогдашней вспышке гнева.

Стоит отметить, что прошлое звезды покрыто тайной. По некоторым данным, его родители занимались оленеводством, по другой информации, они никогда не участвовали в жизни будущей звезды.