Крутой рассказал, как Леонтьев прогнал просившего о помощи отца

Крутой рассказал, как Леонтьев прогнал просившего о помощи отца
Валерий Леонтьев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Прошлое звезды покрыто тайной

Признанный российский маэстро Игорь Крутой поделился малоизвестной историей из жизни именитого музыкального исполнителя Валерия Леонтьева. Как оказалось, когда артист только начинал обретать популярность на советской эстраде, в его жизни произошел неожиданный эпизод, связанный с предполагаемым отцом.

В одном из интервью композитор рассказал, что в начале карьеры Валерия к нему пришел некий гражданин, представившийся его отцом. Он попытался наладить контакт с артистом и просил о помощи, но встреча завершилась крайне неожиданно.

Певец, не желая иметь дела с незнакомцем, резко оборвал разговор и буквально захлопнул дверь перед его лицом. С тех пор отношения с этим человеком так и не сложились, а сама знаменитость никогда не упоминал об этом эпизоде своей жизни. Впрочем, Крутой утверждает, что артист пожалел о своей тогдашней вспышке гнева.

Стоит отметить, что прошлое звезды покрыто тайной. По некоторым данным, его родители занимались оленеводством, по другой информации, они никогда не участвовали в жизни будущей звезды.

Источник: "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
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