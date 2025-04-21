Брежнева сдает недвижимость в столице за 300 тысяч рублей

После потери былой популярности блондинка остро нуждается в деньгах

Пока общественность обсуждает личную жизнь некогда любимой в нашей стране Веры Брежневой, сама она, как оказалось, не осталась без российского дохода. Несмотря на то, что певица давно уехала из нашей страны и закрыла свое ИП, ее имя снова всплыло в финансовом контексте – благодаря аренде недвижимости в центре Москвы.

По данным СМИ, знаменитость получает рубли за сдачу офисного помещения в элитном Пресненском районе. Это позволяет блондинке ежемесячно пополнять счета на примерно 300 тысяч рублей. Причем арендует помещение контора, связанная с ее экс-возлюбленным Константином Меладзе. Там базируется лейбл Gusli, 12% акций которого находятся во владении сестры продюсера Лианы, а фирма продолжает работать на российском рынке. Любопытно, что сами элитные метры принадлежат дочерней фирме Меладзе.

После начала конфликта России с соседним государством тогда еще супружеская пара Брежневой и Меладзе покинула страну, а спустя время они и вовсе развелись. При этом, несмотря на громкие заявления и публичный отказ от России, российский доход певица решила сохранить хотя бы в таком скромном виде.

Тем временем, поклонники обсуждают ее новые романы – сначала с молодым украинским манекенщиком, а потом с влиятельным банкиром. Звезда остается в центре внимания публики.