URA.RU: Леонтьев готовится к выступлению на концерте Крутого

Артист выступит перед публикой через пару месяцев

Валерий Леонтьев, который некоторое время назад вернулся в Россию из США, готовится выступить перед российской публикой. И не на закрытом корпоративе, как раньше, а на полномасштабном юбилейном концерте Игоря Крутого.

Известно, что ранее артист принял решение уйти на пенсию. Он отказался от больших представлений по состоянию здоровья, однако иногда делал исключения для часовых выступлений на корпоративах. Летом его заметили на одном частном мероприятии, за которое, по слухам, певец получил 12 млн рублей. Источники в отрасли полагают, что даже при таком гонораре его долго уговаривали дать небольшой концерт.

Сейчас же подробности предстоящего выступления Валерия Леонтьева держат в секрете. С Игорем Крутым его связывают давние профессиональные и дружеские отношения. Например, композитор написал для него хиты "Сокровища Черного моря" и "Я позабыл твое лицо". Ожидается, что знаменитость выйдет на сцену уже в ноябре.

При этом близкие к Леонтьеву люди рассказывали, что исполнителю очень нравится находиться на пенсии. Он занимался ремонтом в московской квартире, а также много времени уделял своим хобби, чего раньше позволить себе не мог. По их словам, в последние годы артист буквально проживал жизнь мечты и наслаждался ей наполную. Почему певец решил снова заняться творчеством, не сообщается.