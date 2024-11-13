За границей внезапно умер российский телеведущий Зимин

За границей внезапно умер знаменитый российский телеведущий
Фото: www.unsplash.com
Родные и близкие в шоке от трагедии

На 52-м году жизни скончался известный шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин. По словам близких, его уход стал неожиданностью – журналист не страдал от серьезные заболеваний, и его смерть была шоком для всех. Лишь несколько дней назад знаменитость проводил ужин в Белграде в честь выхода своего нового литературного произведения "Англомания".

Ныне покойная звезда был широко известен как ведущий кулинарного шоу "Готовим с Алексеем Зиминым" на НТВ, а также как автор множества книг по кулинарии. Его вклад в популяризацию гастрономической культуры получил признание как среди зрителей, так и среди профессионалов отрасли. Зимин также руководил рестораном в Лондоне, где воплощал свои гастрономические идеи и продолжал творческий путь.

С последнего ужина в Белграде, который он провел в рамках презентации книги, прошло всего несколько дней. Его смерть поселила большое горе в сердцах коллег, друзей и почитателей таланта. Зимин запомнится не только как искусный повар и харизматичный телеведущий, но и как человек, который вдохновлял людей на кулинарные открытия и увлечение гастрономией.

Ранее стало известно о смерти популярного советского барда, автора легендарного хита. Его знаменитая композиция известна каждому жителю нашей страны.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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