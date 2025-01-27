Умер Игорь Янковский

Умер Игорь Янковский
Игорь Янковский. Фото: соцсети
В СМИ сообщают, что он страдал от тяжелого недуга

Игорь Янковский, племянник легенды советского кинематографа Олега Янковского, завершил свой земной путь на 60-м году. Актер и представитель знаменитой династии культурных деятелей ушел из жизни после продолжительной борьбы, предварительно, с онкологическим заболеванием, от которого он страдал последние годы. По крайней мере, такая информация появилась в прессе. Деталями поделились авторы Telegram-канала Shot.

Сообщается, что в последние дни жизни состояние знаменитости резко ухудшилось, и он был госпитализирован в одну из московских больниц. Несмотря на усилия врачей, артист не смог выкарабкаться.

Покойный был известен не только как актер, но и как активный игрок рекламной индустрии. Он был одним из основателей Российской Ассоциации Рекламных Агентств (АКАР), организации, играющей важную роль в развитии рекламного бизнеса в России. С 2004 года он занимал пост президента этой ассоциации, активно занимался развитием рекламной отрасли и внедрением новых подходов в сфере маркетинга.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского артиста. Трагедию усилило то, что на следующее утро скончалась мать знаменитости.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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