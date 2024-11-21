Сын сделал жесткое заявление о покойной Светличной

Между Ивашовым и звездой "Бриллиантовой руки" был давний конфликт

Актриса Светлана Светличная умерла после продолжительной борьбы с онкологией и деменцией. Знаменитость была не в лучших отношениях со своими наследниками. Старшего сына Алексея она винила в смерти младшего от алкоголизма, а остальных родственников подозревала в попытке отравить ее из-за наследства.

Однако на похоронах сын знаменитости внезапно сделал заявление – мол, конфликт с матерью он давно уладил. Хотя еще в марте 2024 года признавался, что нисколько не интересуется состоянием актрисы в психбольнице и не поддерживает с ней контактов.

"Умерла так умерла. Все умирают. Всех нас ждет это. Видите, я не плачу. У нее был хоспис такой шикарный. Она спокойно умерла",

– ошарашил он своим заявлением всех собравшихся в Доме кино во время прощальной церемонии.

Позже актриса Ольга Спиркина выразила свое негодование по поводу подобного заявления Алексея Ивашова. Она вспомнила, что Светличная всегда с пронзительной болью говорила о своих детях, была на них обижена. Артистка призналась, что если бы ее дочь произнесла подобную фразу на похоронах, это было бы ужасно.

Впрочем, это был не единственный скандал на похоронах Светланы Светличной. Отдельно выделилась и светская дива Анна Калашникова, от слов которой люди начали с недовольством покидать зал траурной церемонии.