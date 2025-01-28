"Скребут кошки": сбежавший в Лондон Гребенщиков* признался в тоске по России

Артист не стал скрывать свои истинные чувства

Долгие годы популярный музыкант Борис Гребенщиков* пользовался бесконечной любовью российского зрителя. Однако после известных событий зимы 2022 года все изменилось. В конце концов, фронтмен музыкального коллектива "Аквариум" собрал вещички и переехал в Великобританию. Однако жизнь на чужбине оказалась не такой сладкой.

Недавно беглец честно признался, что очень сильно скучает по родной стране. Он очень хотел бы посетить российские города, но боится возвращаться. Как известно, артист открыто поддержал соседнее государство в конфликте, и признан иноагентом. Музыкант отметил, что так много наговорил, что теперь опасается показываться в родной стране.

"Очень скребут кошки на сердце, когда думаешь о том, что вот Новосибирск, а вот Екатеринбург, а вот Мурманск, Архангельск…", – пожаловался исполнитель.

Певец отметил, что в целом никто не запрещает ему вернуться, однако страх отвечать за все скандальные заявления останавливает его от мысли купить билеты в Россию. В то же время артист подчеркнул, что будет очень рад видеть на своих зарубежных концертах российскую публику.

Напомним, беглец не только осудил действия российских властей, но и выпустил в свет несколько сомнительных творческих детищ, в которых откровенно глумился над нашей страной. Одно из таких произведений высоко оценила другая именитая беглянка Алла Пугачева.

К слову, ранее Гребенщиков* получил звонкую затрещину от бывшего друга.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации