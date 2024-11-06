Уехавшего из России юмориста Белого* обокрали

Беглый комик стал жертвой жуткой реальности в Европе
Руслан Белый*. Кадр: YouTube
Артист привык к московской жизни и был обескуражен

Знаменитый российский юморист Руслан Белый*, покинувший родную страну и переехавший в Испанию, столкнулся с неожиданной ситуацией, которая его сильно удивила. Привыкший к московской жизни, он не предполагал, что в европейских странах могут возникнуть подобные проблемы. Недавно он поделился историей, как стал жертвой наглой кражи в одном из спортзалов Испании. Что самое удивительное, подобного рода инциденты – жуткая норма жизни в Европе.

Артист, не задумываясь, оставил свои брендовые кроссовки в раздевалке по московской привычке, ведь в России уже давно можно оставлять вещи без особого риска. После тренировки он вернулся в раздевалку, но кроссовок не было. Попытка разобраться на ресепшене ни к чему не привела – сотрудники лишь подтвердили, что обувь исчезла, философски добавив, что это Испания, и подобные случаи здесь не редкость.

Этот инцидент стал для Белого* неприятным напоминанием о том, что даже в так называемой благополучной Европе нужно соблюдать осторожность и следить за личными вещами. История вызвала бурные обсуждения среди его поклонников.

К слову, ранее сбежавшая из России Земфира* дерзко обратилась к жителям нашей страны.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации

Источник: YouTube-канал "Культурная разница" ✓ Надежный источник
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