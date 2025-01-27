Гагарина ответила на вопрос, когда пойдет замуж в третий раз

Певица была откровенна с публикой

Полина Гагарина продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых российских звезд. Певица дважды была замужем, последний брак с фотографом Дмитрием Исхаковым завершился три года назад. Расставание пары сопровождалось множеством слухов и обсуждений в СМИ, но, несмотря на разрыв, бывшие супруги нашли общий язык ради их дочери Мии. Экс-возлюбленные продолжают поддерживать хорошие отношения, а отец регулярно видится с дочерью. Тем временем, поклонникам очень интересно, когда девушка снова пойдет под венец.

После расставания с фотографом певица предпочитает хранить подробности личной жизни за семью печатями. На этом фоне в соцсетях не раз появлялись вопросы от фанатов, интересующихся, не планирует ли она снова выйти замуж. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

В ответ на один из таких вопросов, певица коротко отрезала:

"Никогда!"

Это четкое и решительное высказывание звезды, похоже, окончательно развеяло все слухи о возможном третьем замужестве.

К слову, ранее знаменитость показала крепкие ягодицы на откровенном фото.