Гагарина ответила на вопрос, когда пойдет замуж в третий раз

Гагарина ответила на вопрос, когда пойдет замуж в третий раз
Полина Гагарина. Фото: Ailura/wikimedia.org
Певица была откровенна с публикой

Полина Гагарина продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых российских звезд. Певица дважды была замужем, последний брак с фотографом Дмитрием Исхаковым завершился три года назад. Расставание пары сопровождалось множеством слухов и обсуждений в СМИ, но, несмотря на разрыв, бывшие супруги нашли общий язык ради их дочери Мии. Экс-возлюбленные продолжают поддерживать хорошие отношения, а отец регулярно видится с дочерью. Тем временем, поклонникам очень интересно, когда девушка снова пойдет под венец.

После расставания с фотографом певица предпочитает хранить подробности личной жизни за семью печатями. На этом фоне в соцсетях не раз появлялись вопросы от фанатов, интересующихся, не планирует ли она снова выйти замуж. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

В ответ на один из таких вопросов, певица коротко отрезала:

"Никогда!"

Фото: соцсети

Это четкое и решительное высказывание звезды, похоже, окончательно развеяло все слухи о возможном третьем замужестве.

К слову, ранее знаменитость показала крепкие ягодицы на откровенном фото.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Трамп выступил с жестким обвинением в адрес России

Политик фактически назвал страну "воровкой"

Украине выставили три условия для введения санкций против России

Политика Киева вызывает возмущение в Будапеште

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей