Гагарина ответила на вопрос, когда пойдет замуж в третий раз

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Полина Гагарина продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых российских звезд. Певица дважды была замужем, последний брак с фотографом Дмитрием Исхаковым завершился три года назад. Расставание пары сопровождалось множеством слухов и обсуждений в СМИ, но, несмотря на разрыв, бывшие супруги нашли общий язык ради их дочери Мии. Экс-возлюбленные продолжают поддерживать хорошие отношения, а отец регулярно видится с дочерью. Тем временем, поклонникам очень интересно, когда девушка снова пойдет под венец.
После расставания с фотографом певица предпочитает хранить подробности личной жизни за семью печатями. На этом фоне в соцсетях не раз появлялись вопросы от фанатов, интересующихся, не планирует ли она снова выйти замуж. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".
В ответ на один из таких вопросов, певица коротко отрезала:
"Никогда!"
Это четкое и решительное высказывание звезды, похоже, окончательно развеяло все слухи о возможном третьем замужестве.
К слову, ранее знаменитость показала крепкие ягодицы на откровенном фото.
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