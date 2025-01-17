Гагарина показала крепкие ягодицы на откровенном фото

Гагарина показала крепкие ягодицы на откровенном фото
Полина Гагарина. Фото: соцсети
Красавица отдыхает на райских островах

Полина Гагарина порадовала своих поклонников яркими снимками с отдыха на тропических островах. На своей странице в соцсетях, где за певицей следит многомиллионная армия фанатов, она разместила фотографии на фоне моря и пальм.

37-летняя звезда появилась в стильном темно-зеленом купальнике с топом бандо и коротких джинсовых шортах, подчеркивающих ее стройную фигуру и подтянутую форму ягодиц. На фото также заметны рельефный пресс и прокаченные мышцы ног. Завершили образ солнцезащитные очки и аккуратно собранные волосы. Звезда лаконично подписала публикацию: "Баунти".

Полина Гагарина. Фото: соцсети

Откровенная и яркая фотография вызвала волну восторженных комментариев от подписчиков, которые отметили потрясающие формы знаменитости. Снимки с отдыха быстро набрали тысячи лайков, а фанаты продолжают обсуждать фигуру звезды в комментариях.

К слову, ранее откровенная фотография Кристины Асмус вызвала взрыв смеха в интернет-пространстве.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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