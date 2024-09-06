Гагарина рассказала, что помогает ей сохранять стройность

Гагарина раскрыла секрет вечной молодости и стройности
Полина Гагарина. Фото: Кузьмичёнок Василий, АГН "Москва"
Певица выглядит ослепительно

Полина Гагарина, популярная певица и счастливая мама двоих детей, рассказала, как ей удается держать себя в отличной форме. Артистка призналась, что во время беременностей набирала около 30 килограммов, однако всегда возвращала стройную фигуру благодаря дисциплине и активному образу жизни.

Одним из своих секретов популярная исполнительница назвала постоянное движение даже во время приемов пищи, отмечает женский журнал "Клео.ру". Девушка объявила, что в один и тот же момент может есть и подниматься по лестнице, чтобы тут же сжигать лишние калории. Этот необычный метод позволяет ей поддерживать баланс между наслаждением едой и контролем над своим весом.

Кроме того, важную роль в ее жизни играет спорт. Знаменитая красотка регулярно посещает тренировки, комбинируя кардио– и силовые упражнения. Недавно певица вновь увлеклась катанием на роликах, которое она считает не только полезным для фигуры, но и отличным способом отвлечься и провести время на свежем воздухе.

Поклонники восхищаются ее целеустремленностью и часто интересуются подробностями тренировок и питания, чтобы взять пример. Звезда охотно делится своими методами, призывая всех следить за здоровьем и не бояться экспериментов в поиске подходящих способов поддержания формы.

К слову, ранее была названа стоимость обучения дочери Гагариной в гимназии.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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