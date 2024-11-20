Гагарина возмутилась, когда ее бриллианты назвали подделкой

Девушка не стала сдерживаться

На съемочной площадке "ШБ-шоу" произошел конфликт, который вызвал бурное обсуждение среди участников команды. Знаменитая российская певица Полина Гагарина оказалась в центре внимания из-за сомнений продюсера в подлинности ее бриллиантов.

Инцидент начался с того, что продюсер сравнил украшения звезды с подделкой, заявив, что они выглядят как "паль". Чтобы подтвердить свои слова, он предложил проверить драгоценности с помощью специального устройства. Однако такой жест встретил решительное сопротивление со стороны артистки.

Певица была крайне возмущена ситуацией и попросила не использовать прибор для проверки ее украшений, заявив, что подобное поведение является недопустимым. Впоследствии участники команды попытались сгладить напряжение, но инцидент оставил неприятный осадок.

Многие поклонники поддержали Гагарину, подчеркнув, что публичные сомнения в подлинности украшений были неуместными и оскорбительными.

К слову, ранее Гагарина рассказала, кому посвятила популярную песню "Колыбельная".