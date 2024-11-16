Гагарина рассказала, кому посвятила песню "Колыбельная"

Гагарина рассказала, кому посвятила песню "Колыбельная"
Полина Гагарина. Фото: Кузьмичёнок Василий, АГН "Москва"
Девушка оказалась очень романтичной

Знаменитая российская исполнительница Полина Гагарина раскрыла, что дебютная композиция "Колыбельная", с которой началась ее профессиональная карьера, была навеяна первыми сильными чувствами к возлюбленному. Когда девушка создавала песню, ей было 18 лет, и полученный тогда опыт любви стал для нее одним из самых глубоких переживаний юности. Именно благодаря этим искренним эмоциям композиция приобрела особое звучание, позволившее артистке достичь успеха на международной сцене.

С этой песней исполнительница смогла занять третье место на крупном международном конкурсе, что стало знаковым моментом в ее жизни и началом профессионального пути. Артистка вспоминает, что победа принесла ей не только радость, но и уверенность в своем таланте. Этот успех открыл для нее двери в мир музыки, и с тех пор звезда продолжила стремительно развиваться, даря публике новые композиции и укрепляя свои позиции на отечественной сцене.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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