Полина Гагарина покинула Россию

Гагарина собрала вещи и покинула Россию
Полина Гагарина. Фото: соцсети
Артистка не спешит раскрывать свои секреты

Популярная российская исполнительница Полина Гагарина покинула Россию и поделилась снимками с отдыха, сохранив интригу относительно своего местоположения.

В своем блоге 37-летняя артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлены белый песок, пальмы и океан. Снимок сопровождается лаконичной подписью: "Доброе".

Однако девушка не уточнила, где именно она находится, оставив поклонников гадать о ее местонахождении. Многие предположили, что певица отдыхает на Мальдивах, но подтверждения от самой звезды пока нет.

Также остается неизвестным, с кем именно Полина проводит время за границей. Артистка предпочла не делиться подробностями своей поездки, что только подогрело интерес подписчиков.

Снимки быстро набрали тысячи лайков и комментариев, в которых фанаты обсуждают возможное место отдыха певицы и восхищаются красотой пейзажа. Гагарина пока не комментирует свои планы на отпуск и дату возвращения в Россию.

К слову, ранее Гагарина пришла в бешенство из-за скандала с бриллиантами.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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