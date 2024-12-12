Макаревич* заявил, что россияне "проснутся" только при подходе ВСУ к Москве

ВСУ пойдут на Москву: Макаревич* выступил с дерзкой речью о России
Андрей Макаревич*. Фото: соцсети
Артист сравнил страну с нацистской Германией

Андрей Макаревич* дал новое интервью, в котором высказался о позиции российских граждан, поддерживающих спецоперацию на Украине. Он уверен, что подобное мнение у них появилось исключительно из-за воздействия пропаганды на умы людей.

Артист утверждает, что долгое время в фашистской Германии сторонники режима были уверены в своей победе и том, что они правы. Такая позиция у многих сохранялась даже до тех пор, когда российская армия уже была на подходе к Берлину.

"Многие немцы продолжали считать, что немецкая армия подходит к Москве. Такова была сила пропаганды. Потом проснулись, ничего", – сказал Макаревич*.

Таким образом он намекнул, что и россияне могут "проснуться" только в том случае, если ВСУ будут близки к захвату российской столицы.

К слову, за подобные высказывания Андрея Макаревича* могут привлечь к ответственности в России, если усмотрят в них состав преступления по новой статье КоАП №13.47. Она подразумевает наказание в виде штрафа или административного ареста за отождествление СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Ранее общественники потребовали изъять у лидера "Машины времени" 70 объектов недвижимости в России за его политическую позицию.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

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