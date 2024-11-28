Бородин заявил о 70 объектах недвижимости Макаревича* в России

Над беглецом сгущаются тучи

Знаменитый беглец-музыкант Андрей Макаревич* может владеть примерно 70 объектами недвижимости в нашей стране. Такой любопытной информацией поделился известный общественный деятель Виталий Бородин. Давно ходят слухи, что финансовое положение сбежавшего исполнителя оставляет желать лучшего. А теперь и оставшиеся в России богатства звезды вызывают большой интерес у общественников, которые готовы настаивать на их изъятии – принадлежащие Макаревичу* объекты выявлены, артиста фактически взяли за жабры.

Бородин напомнил, что певец уже достаточно давно находится за пределами страны и регулярно критикует российскую политику с площадок недружественных нам государств. Он добавил, что иностранным агентам не следует позволять зарабатывать в России. Общественник уверен, что доходы таких лиц должны зачисляться на специальные счета, а их активы в стране – быть парализованы. По его мнению, внесение соответствующей поправки в законодательство давно назрело, поскольку это может предотвратить использование российских ресурсов людьми, открыто плюющими в родину.

Более того, общественник предлагает пойти дальше и распространить ответственность за злонамеренные действия на детей предателей. Разумеется, это вопрос дискуссионный и будет решаться в соответствии с нормами, которые действуют в нашей стране.

Напомним, ранее стало известно, что с заработками у Макаревича* за границей туго. Он фактически оказался на содержании у своей жены, израильтянки Эйнат Кляйн.

*признан в России иностранным агентом