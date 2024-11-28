Бородин заявил о 70 объектах недвижимости Макаревича* в России

Севшего на шею жене-еврейке Макаревича* схватили за жабры в России
Андрей Макаревич*. Кадр: YouTube
Над беглецом сгущаются тучи

Знаменитый беглец-музыкант Андрей Макаревич* может владеть примерно 70 объектами недвижимости в нашей стране. Такой любопытной информацией поделился известный общественный деятель Виталий Бородин. Давно ходят слухи, что финансовое положение сбежавшего исполнителя оставляет желать лучшего. А теперь и оставшиеся в России богатства звезды вызывают большой интерес у общественников, которые готовы настаивать на их изъятии – принадлежащие Макаревичу* объекты выявлены, артиста фактически взяли за жабры.

Бородин напомнил, что певец уже достаточно давно находится за пределами страны и регулярно критикует российскую политику с площадок недружественных нам государств. Он добавил, что иностранным агентам не следует позволять зарабатывать в России. Общественник уверен, что доходы таких лиц должны зачисляться на специальные счета, а их активы в стране – быть парализованы. По его мнению, внесение соответствующей поправки в законодательство давно назрело, поскольку это может предотвратить использование российских ресурсов людьми, открыто плюющими в родину.

Более того, общественник предлагает пойти дальше и распространить ответственность за злонамеренные действия на детей предателей. Разумеется, это вопрос дискуссионный и будет решаться в соответствии с нормами, которые действуют в нашей стране.

Напомним, ранее стало известно, что с заработками у Макаревича* за границей туго. Он фактически оказался на содержании у своей жены, израильтянки Эйнат Кляйн.

*признан в России иностранным агентом

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

"На Рождество": в Германии выступили с отчаянным требованием по Украине

Эскалация ситуации пугает многих

В Раде выяснили коварные планы Евросоюза на украинцев

Незалежным стоит насторожиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей