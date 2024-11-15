Макаревич* заявил, что не скучает по разочаровавшей его Москве

Макаревич* сделал хамское заявление о Москве
Андрей Макаревич*. Фото: соцсети
Артист снова плюнул в родину

Сбежавший за рубеж после известных перемен на международной арене лидер музыкального коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич* продолжает свою творческую деятельность, выступая на заграничных площадках. При этом он не стесняется высказываться в русофобском ключе. На этот раз певец снова плюнул в родную Москву и Россию в целом.

На одном из недавних концертов исполнителю задали вопрос, скучает ли он по покинутой родине. Музыкант в хамской манере выразил свое отношение к ситуации в стране, отметив, что не чувствует ностальгии по Белокаменной. По его словам, многие из тех мест и вещей, что когда-то грели сердце, изменились или исчезли, и возвращение, чтобы увидеть эти перемены, только разочаровало бы его.

"По Москве я не скучаю, ничего из того, что я любил там, практически не осталось. Приехать и увидеть это своими глазами, чтобы разочароваться, мне не хочется", – объявил он.

При этом беглец признался, что испытывает тоску по "кускам" российской природы, особенно по лесам, где можно собирать грибы, и по крупным рекам, где он когда-то увлекался рыбалкой. Он отметил, что подобные природные уголки отсутствуют в Израиле, где он сейчас проживает.

Музыкант рассказал, что его переезд совпал с отъездом многих товарищей, и они продолжают общаться. После беседы с залом артист исполнил композицию, в которой прозвучала критика в адрес российских властей.

К слову, ранее севший на шею жене-еврейке Макаревич* получил звонкую пощечину.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Telegram-канал "Хуже не скажешь" ✓ Надежный источник
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