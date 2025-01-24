Ангарская ответила Стоянову на замечание о лишних килограммах

Мужчина не постеснялся обратить внимание на вес звезды

Известная российская актриса Надежда Ангарская дала комментарий по поводу резонансного высказывания коллеги по актерскому цеху Юрия Стоянова о ее весе. Юмористка побывала участницей шоу "Один в один", где в первом выпуске перевоплотилась в образ Марии Распутиной. По ее признанию, работа над образом оказалась сложной из-за особенностей фигуры: на момент съемок она носила 58 размер одежды.

Во время эфира Стоянов без лишней скромности прямо заявил, что Ангарская значительно крупнее Распутиной. Однако сама девушка не стала обижаться на это замечание. Она пояснила, что осознает свою нестандартность и считает это особенностью, которая помогает ей в карьере. Артистка добавила, что никогда не стремилась соответствовать строгим параметрам, но всегда оставалась востребованной благодаря своей яркой внешности и фактурности.

Кроме того, звезда подчеркнула, что принимает себя в любом весе. Юмористка назвала свои формы "изюминкой" и отметила, что именно такие особенности помогают ей выделяться и оставаться запоминающейся в сфере шоу-бизнеса.

К слову, ранее Стоянов признался в необычном влечении.