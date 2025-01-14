День рождения сына Прилучного и Муцениеце обернулся скандалом

День рождения сына Прилучного и Муцениеце обернулся скандалом
Павел Прилучный с сыном. Фото: соцсети
За звездным семейством продолжают пристально следить

Недавний день рождения сына популярных российских артистов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которому исполнилось 12 лет, стал причиной скандала. Бабушка мальчика по маминой линии выразила в интернете недовольство тем, что не смогла поздравить внука.

По словам пожилой родственницы звездного ребенка, она пыталась связаться с ним, но это оказалось невозможным. Женщина предположила, что Тимофею могли отключить телефон или даже поменять номер.

Ситуация привлекла внимание пользователей, которые начали бурно обсуждать отношения мальчика с матерью и ее родственниками. Несмотря на решение суда, Тимофей продолжает жить с отцом и его новой женой и отказывается общаться с родной мамой. Как оказалось, конфликты затронули и других членов семьи со стороны матери.

В разгар скандальной дискуссии в Сети появился комментарий, предположительно оставленный Тимофеем. В нем говорилось, что пожилая родственница якобы просто пытается привлечь внимание:

"Бабушка хайпует".

Однако некоторые пользователи считают, что сообщение могло быть написано не самим мальчиком, а кем-то из его окружения, например, отцом или его новой женой. Поклонники продолжают наблюдать за перипетиями в жизни бывших супругов.

К слову, ранее Муцениеце рассказала о домогательствах со стороны известного режиссера.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Китай подставил Россию после нового решения США

В Пекине испугались ограничений со стороны Вашингтона

В Киеве раскрыли, как союзники "подставили" ВСУ

Воякам больше не на что рассчитывать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей