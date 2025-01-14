День рождения сына Прилучного и Муцениеце обернулся скандалом

За звездным семейством продолжают пристально следить

Недавний день рождения сына популярных российских артистов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которому исполнилось 12 лет, стал причиной скандала. Бабушка мальчика по маминой линии выразила в интернете недовольство тем, что не смогла поздравить внука.

По словам пожилой родственницы звездного ребенка, она пыталась связаться с ним, но это оказалось невозможным. Женщина предположила, что Тимофею могли отключить телефон или даже поменять номер.

Ситуация привлекла внимание пользователей, которые начали бурно обсуждать отношения мальчика с матерью и ее родственниками. Несмотря на решение суда, Тимофей продолжает жить с отцом и его новой женой и отказывается общаться с родной мамой. Как оказалось, конфликты затронули и других членов семьи со стороны матери.

В разгар скандальной дискуссии в Сети появился комментарий, предположительно оставленный Тимофеем. В нем говорилось, что пожилая родственница якобы просто пытается привлечь внимание:

"Бабушка хайпует".

Однако некоторые пользователи считают, что сообщение могло быть написано не самим мальчиком, а кем-то из его окружения, например, отцом или его новой женой. Поклонники продолжают наблюдать за перипетиями в жизни бывших супругов.

К слову, ранее Муцениеце рассказала о домогательствах со стороны известного режиссера.