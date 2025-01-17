Ткаченко высоко оценил спектакль с секс-сценой в исполнении Асмус

Новый скандал с секс-сценой в исполнении Асмус получил неожиданное продолжение
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Некоторые россияне считают артистку "порнозвездой"

Скандал вокруг представления "Леди Макбет Мценского уезда" в Театре им. Ермоловой получил неожиданное развитие. В защиту постановки, вызвавшей резонанс из-за эротической сцены с участием Кристины Асмус, выступил актер Артем Ткаченко, известный по телепроекту "Вампиры средней полосы". Он заявил, что считает подобные "горячие" элементы в представлениях допустимыми и даже желательными в современном искусстве.

Артист заявил, что, по его мнению, эротика в театральной сфере обогащает постановки, делая их более смелыми и актуальными. Он добавил, что поддерживает такие творческие решения и уверен, что спектакли с подобными пикантными деталями должны чаще появляться на сценах.

"Надо во всех театрах побольше эротических спектаклей, я считаю", – удивил публику артист.

Ранее, летом прошлого года, смелая знаменитость подверглась жесткой критике за исполнение сцены полового акта в постановке. Пользователи интернет-пространства назвали кинозвезду "порноактрисой", напомнив о скандале, связанном с кинолентой "Текст", где она также сыграла в откровенной сцене.

Публика выразила недовольство не только развратным поведением актрисы, но и самой идеей такого спектакля в стенах культурного учреждения. Режиссер постановки Данила Чащин подвергся обвинениям в "вульгаризации искусства" и превращении театра в "бордель". Впрочем, многие деятели культуры встали на защиту такого сомнительного "творчества", указав на важность свободы самовыражения в искусстве.

К слову, ранее новая откровенная фотография Асмус вызвала взрыв хохота в Сети.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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