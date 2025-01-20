Глушко вспомнил, как женщине пригрозили оружием во время его танца

Выступление звезды пошло не по плану

Сергей Глушко, известный под звучным псевдонимом Тарзан, рассказал о скандальном инциденте, произошедшем во время его эротического шоу. Артист припомнил, как в начале его становления на поприще горячих танцев во время выступления в одном из элитных московских клубов произошел конфликт, вызванный жгучей ревностью.

По воспоминаниям мужа знаменитой российской певицы Наташи Королевой, во время его номера в образе раба-гладиатора Спартака один из посетителей клуба приревновал свою подругу.

На лице девушки появилось выражение, которое явно свидетельствовало о ее горячей заинтересованности в происходящем на сцене. Разозлившись, кавалер дамочки сделал спутнице угрожающее замечание и демонстративно положил пистолет на стол.

"Еще раз на сцену посмотришь, пристрелю", – заявил ревнивец.

Танцор отметил, что присутствующие в тот момент в зале зрители были жутко напуганы случившимся. Несмотря на напряженность, ситуация разрешилась без последствий. Артист добавил, что за годы его карьеры такие случаи были редкостью, но запомнились на всю жизнь.

К слову, ранее Лариса Долина публично напала на Наташу Королеву из-за слов о старости.