Стоянов рассказал об общении с телефонными мошенниками

"Попить крови": Юрий Стоянов признался в необычном влечении
Юрий Стоянов. Фото: Mark Nakoykher. Собственная работа/wikimedia.org
Артист умеет развлекаться

Любимец публики Юрий Стоянов, исполнивший главную роль в кинопроекте "Мамонты", посвященном телефонным мошенникам, поделился своим отношением к этой проблеме. Комментируя ситуацию в стране, он неожиданно признался в оригинальном влечении. По словам звезды, он никогда не становился жертвой подобных аферистов, зато использует общение с ними как способ развлечения.

Кумир россиян рассказал, что ему неоднократно звонили телефонные злодеи, однако обмануть его им не удалось. Он подчеркнул, что хорошо разбирается в технических устройствах и поэтому легко распознает мошеннические схемы. Актер добавил, что иногда специально вступает в разговор с аферистами, чтобы, как он выразился, "попить у них крови", вернув таким образом хотя бы часть того, что они в эмоциональном плане отняли у других людей.

"Я люблю с ними поговорить иногда, но просто для того, чтобы попить у них крови", – заявил звезда "Городка".

Сериал "Мамонты" с юмористической подачей затрагивает актуальную тему борьбы с мошенничеством и показывает, как люди попадаются на уловки аферистов. Сам же Стоянов посоветовал пенсионерам никогда не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

К слову, ранее именитый артист жестко прошелся по Никите Кологривому.

Источник: НСН ✓ Надежный источник
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