Ургант вышел на связь после новости о ценах на корпоративы в России

Ургант вышел на связь после скандала с корпоративами в России
Иван Ургант. Фото: соцсети
Телеведущий – мастер изворотливости

Ивана Урганта вынудили прокомментировать слухи о его баснословных гонорарах за ведение корпоративов в России. Ранее сообщалось, что телеведущий зарабатывает 6,8 миллиона рублей за четыре часа работы, а при расчете в иностранной валюте готов предоставить скидку. Разумеется, такие огромные гонорары вызвали широкий резонанс и активно обсуждаются в прессе и социальных сетях.

Однако сам Ургант заявил, что не знаком с этой информацией. Журналисты обратились к шоумену за подтверждением или опровержением этих данных. Ведущий в свойственной ему манере проявил чудеса изворотливости, он не стал ни подтверждать, ни опровергать опубликованные сведения.

В разговоре он подчеркнул, что еще не читал новость и задал встречный вопрос, почему репортерам необходимо его мнение по этому поводу.

"Пока еще сам не читал [новость]. Зачем вам нужно мое подтверждение или опровержение?" – ответил вопросом на вопрос знаменитость.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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