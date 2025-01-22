Ургант вышел на связь после новости о ценах на корпоративы в России

Телеведущий – мастер изворотливости

Ивана Урганта вынудили прокомментировать слухи о его баснословных гонорарах за ведение корпоративов в России. Ранее сообщалось, что телеведущий зарабатывает 6,8 миллиона рублей за четыре часа работы, а при расчете в иностранной валюте готов предоставить скидку. Разумеется, такие огромные гонорары вызвали широкий резонанс и активно обсуждаются в прессе и социальных сетях.

Однако сам Ургант заявил, что не знаком с этой информацией. Журналисты обратились к шоумену за подтверждением или опровержением этих данных. Ведущий в свойственной ему манере проявил чудеса изворотливости, он не стал ни подтверждать, ни опровергать опубликованные сведения.

В разговоре он подчеркнул, что еще не читал новость и задал встречный вопрос, почему репортерам необходимо его мнение по этому поводу.

"Пока еще сам не читал [новость]. Зачем вам нужно мое подтверждение или опровержение?" – ответил вопросом на вопрос знаменитость.