"Слет старых обезьян": новая выходка Пугачевой и Макаревича* взбесила народ

"Слет старых обезьян": новая выходка Пугачевой и Макаревича* взбесила народ
Андрей Макаревич*. Фото: АГН "Москва"
Артисты продолжают вести активный образ жизни

Многие беглые знаменитости после решения отвернуться от России предпочитают держаться поближе друг к другу и не скрывают взаимную поддержку. Ряд именитых беглецов решили почтить своим присутствием фестиваль заядлой русофобки Лаймы Вайкуле.

На масштабном мероприятии побывала и бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вместе со своим другом, теперь уже опальным музыкантом Андреем Макаревичем*. Их общий выход в свет вызвал волну недовольства у россиян. Люди не стали стесняться в выражениях и поделились своим мнением по поводу поведения беглых артистов.

"Раньше на фестивали ездили уважаемые люди, а сейчас одни фекалии", "Кому эти два старых куска сдались?", "Такая популярность, любовь зрителей всю жизнь, и такая позорная старость", "Слет старых обезьян никому не нужных", – делятся своим мнением пользователи социальных сетей.

К слову, ранее семья Аллы Пугачевой рассказала о подлом поступке певицы, которая позволила себе плюнуть на святое. С заявлением выступил родной племянник знаменитости Владислав Пугачев.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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