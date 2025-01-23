Джонни Депп публично обратился к россиянам

Голливудский артист был весьма любезен

Джонни Депп, признанная звезда Голливуда, обратился к российской публике в рамках премьерного показа своей киноленты "Моди: Три дня на крыльях безумия", состоявшегося в российской столице. Картина, которую создал артист, а теперь и режиссер, посвящена итальянскому культурному деятелю Амедео Модильяни, события разворачиваются вокруг трех дней из его жизни в 1916 году в Париже.

К премьере специально были подготовлены видеообращения актеров Брюно Гуэри, Антонии Деспла и самого "Джека Воробья". Режиссер поблагодарил российских зрителей за интерес к его работе и оставил самые теплые пожелания. Он отметил, что, как всегда, желает всем счастья, и отправил залу воздушный поцелуй, завершив свое послание словами благодарности.

Перед этим российские зрители записали коллективное видео на память для любимца публики, который сотрудничает, в том числе, с продюсерами из России. Фильм рассказывает о коротком отрезке из жизни скульптора, который был насыщен драматическими перипетиями, отражающими сложную судьбу художника.

Московская премьера стала значимым событием для поклонников творчества Джонни Деппа и его режиссерского пути. Картина вызвала огромный интерес благодаря участию известных актеров и именитому создателю киноленты.

К слову, ранее на певца Джареда Лето набросились за его слова о России.