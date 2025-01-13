Звезда Украины Кадочникова не захотела говорить на мове на сцене

Многие поддержали знаменитость

Популярная на Украине и за ее пределами артистка Лариса Кадочникова оказалась в центре громкого скандала на торжественном мероприятии, посвященном вручению премии имени Сергея Параджанова. Как сообщают СМИ, во время своей речи она строго отказалась перейти на родной язык, несмотря на требование из зала.

Инцидент произошел, когда один из зрителей, скандально известный общественник Руслан Кошовенко, прервал выступление любимицы публики, настоятельно призвав ее разговаривать на мове. На это звезда с достоинством ответила, что на театральных подмостках она играет исключительно на родном языке, однако в своей речи имеет право использовать любой язык, хоть английский, хоть русский. Она попросила проявлять уважение к ее персоне, отметив, что всю свою жизнь посвятила родному государству и никогда не покидала страну.

После этих слов зал поддержал актрису овациями. Провокатор, в свою очередь, после церемонии высказался о произошедшем в грубой форме. Он заявил, что был удивлен, когда публика встала на сторону знаменитости и осудила его выпад.

К слову, ранее Лариса Долина публично набросилась на Наташу Королеву из-за слов о старости.