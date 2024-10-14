Украинцы раскритиковали Джареда Лето из-за желания выступить в России

Украинцы напали на Джареда Лето за его слова о России
Джаред Лето. Фото: nicolas genin from Paris, France. 66ème Festival de Venise (Mostra) /wikimedia.org
Мировая знаменитость подверглась атаке

Джаред Лето, всемирно известный американский актер и музыкант, оказался в центре устроенного украинцами скандала после слов о России. Его заявление вызвало волну негодования со стороны незалежных пользователей социальных сетей.

Все началось после концерта его легендарной группы 30 Seconds To Mars в Сербии, где среди зрителей было много поклонников из нашей страны. В своей речи Лето, заметив большое количество россиян в зале, заявил, что хотел бы встретиться с ними снова уже в России, когда "все проблемы" закончатся.

Эта фраза вызвала бурю критики со стороны украинской аудитории. В соцсетях Лето начал получать многочисленные негативные комментарии и оскорбления от пользователей с Украины. Многие из них выражали недовольство тем, что музыкант выразил готовность выступать в России в будущем. Незалежные хейтеры напоминали голливудской звезде о военных действиях на их территории и подчеркивали, что такие заявления воспринимаются как поддержка "страны-агрессора".

Оголтелые ненавистники объявили мировой знаменитости, что на Украине не ждут тех, кто планирует концерты в Москве или других российских городах.

К слову, ранее популярный голливудский актер позорно скрылся после атаки иронично настроенных россиян.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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