Пенсионерка решилась на пластику, чтобы стать похожей на SHAMAN - видео

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60-летняя поклонница популярного российского исполнителя SHAMAN в своей любви к артисту дошла до того, что решила лечь под нож хирурга – целью пенсионерки стало преображение, она захотела быть похожей на певца.
На просторах интернет-пространства активно распространяются кадры, демонстрирующие изменения во внешности женщины. Россиянка отметила, что сделала подтяжку лица и теперь видит явное сходство с исполнителем.
Женщина подчеркнула, что является патриотом России и особенно ценит песню SHAMAN "Я – русский", после чего исполнила строчку из ее припева.
Реакция пользователей социальных сетей оказалась неоднозначной. Одни, особенно рьяные поклонники творчества певца, считают такой поступок проявлением искренней преданности и любви к артисту. Другие выражают понятную обеспокоенность, указывая на то, что женщине теперь будет крайне сложно вернуть свою прежнюю внешность. Впрочем, тут же появились сомнения в подлинности видео: некоторые предположили, что "трансформация" была усилена с помощью фильтров.
К слову, ранее стала известна причина смерти пресс-секретаря артиста.
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