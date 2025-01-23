Пенсионерка решилась на пластику, чтобы стать похожей на SHAMAN - видео

Пожилая женщина пошла на крайние меры

60-летняя поклонница популярного российского исполнителя SHAMAN в своей любви к артисту дошла до того, что решила лечь под нож хирурга – целью пенсионерки стало преображение, она захотела быть похожей на певца.

На просторах интернет-пространства активно распространяются кадры, демонстрирующие изменения во внешности женщины. Россиянка отметила, что сделала подтяжку лица и теперь видит явное сходство с исполнителем.

Женщина подчеркнула, что является патриотом России и особенно ценит песню SHAMAN "Я – русский", после чего исполнила строчку из ее припева.

Реакция пользователей социальных сетей оказалась неоднозначной. Одни, особенно рьяные поклонники творчества певца, считают такой поступок проявлением искренней преданности и любви к артисту. Другие выражают понятную обеспокоенность, указывая на то, что женщине теперь будет крайне сложно вернуть свою прежнюю внешность. Впрочем, тут же появились сомнения в подлинности видео: некоторые предположили, что "трансформация" была усилена с помощью фильтров.

К слову, ранее стала известна причина смерти пресс-секретаря артиста.