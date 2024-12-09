SHAMAN ответил Пугачевой на оскорбление про "ненормальных людей"

Россиянам давно все понятно

Взлетевший на музыкальный Олимп исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) в недавнем интервью поделился своим мнением о знаменитостях, которые покинули родное государство. Артист отметил, что не испытывает к ним никаких эмоций и предпочитает не комментировать решения своих коллег. По его словам, он выбрал другой путь и не собирается менять свою позицию.

В ходе разговора молодая звезда также ответил на высказывания бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, которая ранее заявила, что "нормальные люди не возвращаются" в Россию. Певец подчеркнул, что, по его мнению, наоборот, адекватные люди не уезжают из страны. Любимец публики добавил, что считает россиян сердечными и душевными, но отметил, что люди никогда не простят предательских поступков.

"Нормальные люди отсюда не уезжают! Народ никогда не забудет и не простит предательства", – сказал исполнитель.

Артист предпочел оставить тему бегства своих коллег за пределы страны без подробного обсуждения, подчеркнув, что для него важнее собственный выбор и его ответственность перед слушателями. Знаменитый исполнитель указал, что он видит свою миссию в творчестве и поддержке тех, кто остался в РФ.

К слову, ранее Пугачеву жестко разнесли за одно решение.