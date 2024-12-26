"Отпускаю с легким сердцем": бывшая жена SHAMAN впервые высказалась о разводе

"Отпускаю с легким сердцем": бывшая жена SHAMAN впервые высказалась о разводе
Елена Мартынова. Фото: соцсети
Она отметила, что год для нее был непростым

Бывшая супруга SHAMAN Елена Мартынова дала первый публичный комментарий после развода с артистом, который официально завершился в октябре текущего года. Медиаменеджер показала свои фотографии, продемонстрировав, как она похорошела после того, как обрела статус свободной девушки.

Мартынова выставила снимки, на которых предстала в нескольких красивых платьях – черном в пол и полупрозрачном коктейльном. Бизнесвумен демонстрировала стройную фигуру и красивые длинные ноги, широко улыбаясь на камеру.

"Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. Очень давно я не чувствовала себя такой свободной!" – написала она под фото.

Фото: соцсети

В комментариях многие подписчики были в восторге от красоты Елены и сделали ей массу комплиментов.

"Я теперь Ваша поклонница, а не его",

"Лена, желаю всех благ и женского счастья в новом 2025 году. Вы очень красивая женщина",

"Какая хорошенькая! Что вы сделали для Ярослава, для нас – буду кланяться всегда вам в ноги. С самым большим уважением!" – пишут ей люди.

После новости о разводе появились слухи, что Елена Мартынова встречается с певцом Егором Кридом. Их заметили на одном из концертов, после чего пара вместе уехала на авто в неизвестном направлении. Недавно предполагаемый любовник медиаменеджера рассказал, что лично встретился с SHAMAN и поделился своими впечатлениями.

Источник: соцсети
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