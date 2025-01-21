Россияне обратили внимание на изменения во внешности SHAMAN

Люди не ожидали, что артист может так быстро набрать вес

После новогодних праздников певец Ярослав Дронов вышел в свет вместе с Екатериной Мизулиной, с которой ему приписывают роман. На новых фото артист сильно изменился – его новая внешность шокировала россиян.

Публика обратила внимание, что во время затяжных каникул артист, который до этого был стройным и подтянутым, набрал в весе. У него округлились щеки и живот. Особенно эти детали выделялись на фоне худенькой и миниатюрной Мизулиной.

"Наш человек, точно без "Оливье" в праздники не обошлось",

"Что-то он за праздники знатно откормился",

"Ярослав взрослеет не по дням, а по часам",

"Похоже, кто-то срочно сядет на диету после этих фото",

– пишут люди в комментариях.

Некоторые напомнили, что борьба с лишним весом у SHAMAN идет давно – он признавался, что склонен к полноте. Однако благодаря активной гастрольной деятельности и нечастым приемам пищи ему удается поддерживать стройную фигуру.

Его бывшая жена Елена Мартынова, напротив, в последнее время похорошела. После развода она постройнела, чем не так давно похвасталась в соцсетях, выложив свои фотографии в полупрозрачном платье.