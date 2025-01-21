Россияне обратили внимание на изменения во внешности SHAMAN

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После новогодних праздников певец Ярослав Дронов вышел в свет вместе с Екатериной Мизулиной, с которой ему приписывают роман. На новых фото артист сильно изменился – его новая внешность шокировала россиян.
Публика обратила внимание, что во время затяжных каникул артист, который до этого был стройным и подтянутым, набрал в весе. У него округлились щеки и живот. Особенно эти детали выделялись на фоне худенькой и миниатюрной Мизулиной.
"Наш человек, точно без "Оливье" в праздники не обошлось",
"Что-то он за праздники знатно откормился",
"Ярослав взрослеет не по дням, а по часам",
"Похоже, кто-то срочно сядет на диету после этих фото",
– пишут люди в комментариях.
Некоторые напомнили, что борьба с лишним весом у SHAMAN идет давно – он признавался, что склонен к полноте. Однако благодаря активной гастрольной деятельности и нечастым приемам пищи ему удается поддерживать стройную фигуру.
Его бывшая жена Елена Мартынова, напротив, в последнее время похорошела. После развода она постройнела, чем не так давно похвасталась в соцсетях, выложив свои фотографии в полупрозрачном платье.
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