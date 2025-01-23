Причиной смерти Коробкова-Землянского стали проблемы с сердцем

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После проведенной экспертизы и изучения всех обстоятельств по делу стала известна официальная причина смерти Антона Коробкова-Землянского. Пресс-секретарь скончался в ноябре прошлого года в возрасте 40 лет.
Изначально говорили о трех версиях случившегося. Первая подразумевала передозировку запрещенными препаратами. Вторая – отравление. И третья, которая касалась проблем журналиста с сердечным здоровьем.
В итоге следствие подтвердило только последнюю. Согласно проведенным анализам, Коробков-Землянский скончался от сердечной недостаточности на фоне приема лекарственного препарата. Экспертиза не нашла в его крови следов наркотиков.
После кончины пресс-секретаря певец SHAMAN посвятил несколько концертов своему другу. Он выходил на сцену в открытом наряде, демонстрируя на руках написанные краской буквы "А", "К" и "З" в качестве отсылки к имени и фамилии Коробкова-Землянского.
Во время своего первого выступления артист после трагедии артист не смог сдержать эмоций и разрыдался перед публикой прямо на сцене, исполняя проникновенную композицию о своем близком человеке.
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