"Перекинулись парой слов": SHAMAN встретился с любовником экс-жены

"Перекинулись парой слов": SHAMAN встретился с любовником экс-жены
SHAMAN. Фото: соцсети
Артисты увиделись на празднике

Певец Егор Крид, которому приписывают роман с бывшей супругой Ярослава Дронова, рассказал о личной встрече с артистом. Оказалось, она произошла совсем недавно – на дне рождении Эмина Агалова, который отмечали 13 декабря.

По словам Крида, увидеть на празднике SHAMAN было для него неожиданностью. В этот момент знаменитость стоял и общался с Тимати.

"Ну ничего, поздоровались, перекинулись парой слов. И все", – вспомнил он.

Артист утверждает, что Ярослав показался ему абсолютно нормальным парнем и даже вполне милым. Какого-то более близкого личного общения между ними не было, поэтому рассказать чего-то большего о SHAMAN он не может.

"По поводу песен – у всех свои вкусы, свои жанры. Но в плане того, как он себя вел, вообще вел себя норм. Типо нормальный пацан", – сказал Крид.

Напомним, вскоре после новости о предстоящем разводе Елену Мартынову застукали на концерте в компании Егора. Пара проводила время вместе, а затем покинула мероприятие на автомобиле. SHAMAN, комментируя возможные новые отношения бывшей супруги, заявил, что она является свободной женщиной, которая может распоряжаться жизнью по своему усмотрению.

Источник: соцсети
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