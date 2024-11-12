Певец SHAMAN разрыдался на сцене во время концерта

Артист впервые вышел на люди после трагедии

Несмотря на тяжелые события в жизни, Ярослав Дронов не стал переностить назначенные концерты в российских городах. Артист решил не подводить публику, которая заранее скупила билеты на его представления и ожидала приезда несколько месяцев.

В минувший понедельник певец выступил в Липецке. Это стало его первым публичным появлением после смерти Антона Корбкова-Землянского. Свой концерт перед много тысячной толпой он посвятил погибшему другу.

SHAMAN решил предстать на сцене в безрукавке, демонстрируя накрашенные на руках инициалы имени своего покойного пиар-директора. Также он спел в его честь песню "Я останусь с тобой", во время которой буквально разрыдался на сцене.

Несмотря на слухи, что причиной смерти Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неизвестным веществом, команда SHAMAN это опровергает. Менеджер звезды рассказал, что единственной официальной версией являются его проблемы с сердцем, а все остальное – домыслы.

Дронов, в свою очередь, не комментирует тяжелую для него тему. Ожидается, что он примет участие в церемонии прощания со своим другом, которая состоится на Троекуровском кладбище. Антона Корбкова-Землянского похоронят рядом с журналистом Владленом Татарским.