Певец SHAMAN разрыдался на сцене во время концерта

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Несмотря на тяжелые события в жизни, Ярослав Дронов не стал переностить назначенные концерты в российских городах. Артист решил не подводить публику, которая заранее скупила билеты на его представления и ожидала приезда несколько месяцев.
В минувший понедельник певец выступил в Липецке. Это стало его первым публичным появлением после смерти Антона Корбкова-Землянского. Свой концерт перед много тысячной толпой он посвятил погибшему другу.
SHAMAN решил предстать на сцене в безрукавке, демонстрируя накрашенные на руках инициалы имени своего покойного пиар-директора. Также он спел в его честь песню "Я останусь с тобой", во время которой буквально разрыдался на сцене.
Несмотря на слухи, что причиной смерти Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неизвестным веществом, команда SHAMAN это опровергает. Менеджер звезды рассказал, что единственной официальной версией являются его проблемы с сердцем, а все остальное – домыслы.
Дронов, в свою очередь, не комментирует тяжелую для него тему. Ожидается, что он примет участие в церемонии прощания со своим другом, которая состоится на Троекуровском кладбище. Антона Корбкова-Землянского похоронят рядом с журналистом Владленом Татарским.
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