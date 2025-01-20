Следователи раскрыли новые подробности смерти пресс-секретаря SHAMAN

Следователи раскрыли новые подробности смерти пресс-секретаря SHAMAN
Фото: соцсети
Одна из версий его гибели была опровергнута

Спустя более чем два месяца с момента смерти Антона Коробкова-Землянского завершилась судмедэкспертиза, которая пыталась установить обстоятельства кончины пресс-секретаря SHAMAN. Источники сообщили СМИ предварительные итоги расследования.

Несмотря на слухи, что журналист страдал от зависимости, экспертиза не обнаружила в его крови никаких запрещенных веществ. Что касается второй версии – пока никакой информации нет. Ранее источник в правоохранительных органах допускал, что к смерти Коробкова-Землянского могло привести отравление неустановленным веществом.

Напомним, пресс-секретарь SHAMAN был найден супругой без признаков жизни в своей квартире, вскоре после совместного ужина. Изначально предполагали, что к его гибели привела сердечная недостаточность, однако позже появились версии с неестественными причинами. Кончина журналиста в 40-летнем возрасте шокировала представителей шоу-бизнеса, которые выразили массу соболезнований.

Во время похорон Коробкова-Землянского разгорелся скандал. Публика была возмущена кадрами, на которых его друг и коллега SHAMAN много улыбался и смеялся со своей близкой знакомой Екатериной Мизулиной. Люди не одобрили подобного поведения знаменитостей.

Источник: РИА "Новости"
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