Ургант обошел SHAMAN в популярности у россиян на новогодних корпоративах

Ургант обошел SHAMAN в популярности у россиян
Иван Ургант. Фото: АГН "Москва"
Люди готовы отдать огромные деньги, чтобы пригласить знаменитость на свой праздник

Телеведущий Иван Ургант, несмотря на свое редкое появление на экранах и отсутствие работы, будет невероятно популярен на новогодних корпоративах у россиян. Организаторы утверждают, что в этом он даже обошел патриота SHAMAN, которого в этом году особо спросом не жалуют.

Народ готов отдавать огромные деньги, чтобы пригласить юмориста к себе на мероприятие.

"У Урганта гонорар около 10 млн рублей, но у него уже весь декабрь расписан. Одна компания предложила ему выступить за 20 млн рублей", – рассказали в ивент-агентстве.

Примерно столько же просит за свой концерт Ярослав Дронов, однако, как говорят источники в медиасреде, россияне не очень хотят видеть артиста с таким ценником – работа у него есть, только не особо много. Как ранее объяснял продюcер Сергей Лавров, люди уже попросту "наелись патриотизма". 

Продать себя на корпоративы за 10 млн рублей не может и Филипп Киркоров. Ему пришлось снизить цену с 15 млн рублей, поскольку никто не хотел заказывать его представление за такую сумму.

Организаторы говорят, что проблемы с новогодними выступлениями есть даже у самых титулованных артистов, поскольку многие компании не спешат расставаться с баснословными суммами на фоне непростой обстановки в стране. Тем не менее, без работы в самый горячий период не останутся Сергей Жуков, Леонид Агутин, Дима Билан, Люся Чеботина, Мари Краймбрери.

Источник: News.ru
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