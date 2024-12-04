Ургант высказался о смерти Познера на концерте в Дубае

"Так неожиданно": Ургант сделал заявление о смерти Познера
Владимир Познер. Фото: АГН "Москва"
В этом году журналисту исполнилось 90 лет

Во время выступления в Дубае телеведущий Иван Ургант сделал заявление о смерти своего коллеи Владимира Познера. Он рассказал, что давно записал видео с некрологом и своими воспоминаниями о журналисте для специального фильма, который покажут по "Первому каналу", если его друг умрет.

Отрывком своей речи юморист решил поделиться со зрителями на совместном выступлении с Познером.

"Даже не знаю, как говорить... Это так нежиданно все произошло. Но помню я самое прекрасное про него. Помню, на Олимпиаде в Пекине в 2008 году я спросил у него "почему вы такой грустный?". А он говорит: "Знаешь, Вань, я чувствую, это моя последняя Олимпиада"", – рассказал Ургант.

По его словам, это же журналист говорил на ОИ в Лондоне. Зато на играх в Сочи он заявил, что "это наша последняя Олимпиада". 

Сам Познер, которому в этом году исполнилось 90 лет, вспомнил рассказ Шона Коннери о беседе с его агентом. На закате жизни тот сказал ему, что "жизнь прекрасна, но третий акт – говно". При этом Владимир Владимирович отметил, что ему крайне повезло доживать в хорошем состоянии духа, вести активную и интересную жизнь, а также не особо жаловаться на свое здоровье. 

"Но есть и другая сторона. Ты живешь долго, а твои близкие друзья так долго не живут, и постепенно ты остаешься один", – сказал ведущий.

Но и в этой ситуации он считает себя удачливым, поскольку его жена младше на 20 лет, как и люди, с которыми он дружит.

Источник: Telegram
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