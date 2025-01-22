Сергей Лазарев улетел из России и нашел "аргентинского брата"

Артист поделился забавным видео

Сергей Лазарев, известный российский певец, отправился в путешествие по Латинской Америке и поделился с подписчиками забавным моментом из поездки. Артист неожиданно объявил, что в Аргентине нашел брата.

Любимец публики выложил видео, на котором он стоит рядом с плакатом с изображением Лионеля Месси. Сходство двух знаменитостей видно невооруженным глазом.

В ролике популярный исполнитель рассказал, что называет легендарного аргентинского футболиста своим "братом". Он упомянул, что многие уже давно отмечают их внешнее сходство. В шутку певец добавил, что все равно считает себя лучше – мол, он более скромный.

Поклонники исполнителя оценили его юмор, отметив, что черты лица артиста действительно напоминают Месси. Видео быстро стало популярным в соцсетях и набрало много реакций.

К слову, ранее концерт Лазарева отменили после грандиозного скандала.