Продюсер Дворцов назвал причиной развода Галустяна его измены

Раскрыта грязная причина развода Галустяна после 18 лет брака
Михаил Галустян с Викторией. Фото: соцсети
Новости о расставании поразили публику

Знаменитый российский комик Михаил Галустян объявил о разрыве с женой после 18 лет брака. Постепенно в прессе начали появляться грязные подробности случившегося. Так, известный российский продюсер Сергей Дворцов заявил, что причиной краха семьи стали беспорядочные половые связи артиста.

По его словам, вокруг комика всегда было много поклонниц, а сам он отличается повышенной эмоциональностью и любовной увлеченностью. В какой-то момент, как считает эксперт по светской тусовке, теперь уже бывшая жена звезды Виктория просто устала мириться с таким поведением любимого человека и больше не смогла закрывать глаза на происходящее, поэтому и приняла решение о расторжении брака.

Продюсер также отметил, что в последнее время Галустян все глубже погружается в бизнес и инвестиционные проекты, отдавая им основное внимание. По мнению Дворцова, артист оказался на распутье между семьей и карьерой, но в итоге сделал выбор в пользу популярности и финансовых достижений.

Михаил и Виктория были вместе с 2007 года, у них две дочери – Эстелла и Элина. 30 апреля комик объявил, что они с супругой расстаются, оба благодарны за совместно прожитые годы и не держат зла.

К слову, недавно Галустян получил неожиданный удар из Европы.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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