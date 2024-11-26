Лазарев раскритиковал работу "Аэрофлота" из-за срыва рейса

Артист может лишится работы из-за непредвиденных трудностей

Певец Сергей Лазарев опубликовал в своих соцсетях новый пост, в котором закатил грандиозный скандал авиакомпании "Аэрофлот". Он рассказал об инциденте, произошедшем с ним накануне съемок передачи "Аватар".

Артист указал, что собирался лететь из Иркутска в Москву, чтобы успеть попасть на работу, а после участия в проекте сразу же отправиться в Улан-Удэ на концерт. Однако рейс неожиданно задержали на три часа. Один из пассажиров после такого решил, что ему больше никуда не нужно и отказался от полета. В итоге пришлось снимать с рейса всех граждан.

Как объяснил Лазарев, подобная процедура предусмотрена техникой безопасности. Персонал аэропорта проверяет, не оставил ли пассажир какой-то опасный предмет в салоне. Также следом досматривают багаж всех остальных людей – а это еще два часа задержки.

На этом трудности не закончились. После всех проверок капитан самолета понял, что у него больше нет рабочих часов, поэтому лететь в Москву он отказался.

"Все были в шоке. И я в том числе, потому что я понимаю, что все рейсы, которые есть дальше, прилетают позже начала съемок шоу, и я никак не успеваю", – поделился Лазарев.

Позже ему удалось купить билет на другой самолет "Аэрофлота", который тоже задержали на полтора часа. Из-за этого он опоздал на съемки шоу, подведя команду на тысячу человек, и теперь не знает, заменят ли его продюсеры на другую звезду.

Основные претензии у артиста у перевозчику, который "наплевал" на 170 человек в салоне, чтобы удовлетворить требования одного пассажира, решившего не лететь. Лазарев признался, что невероятно разочарован услугами компании, постоянным клиентом которой он является.