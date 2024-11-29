Артист не смог справится с бурными эмоциями и пошел на радикальный шаг

Известный певец Сергей Лазарев, который в течение шести сезонов был членом жюри на проекте "Ну-ка, все вместе!", объявил, что после череды скандалов решил уйти из шоу. Об этом он сообщил во время съемок финального выпуска.

Лазарев указал, что иногда слишком эмоционально реагировал на происходящее во время эфиров, поскольку сильно проникался чувствами к по-настоящему талантливым артистам. Из-за своих переживаний он больше не сможет участвовать в передаче в следующем сезоне.

"Простите, ради Бога, это мой последний сезон... Я, конечно, буду на концерте в Кремле, но этот сезон заключительный для меня", – ошарашил коллег исполнитель.

Знаменитость также поблагодарил всех, кто работал над "Ну-ка, все вместе!" и ведущего Николая Баскова, с которым у него получился веселый тандем.

Ранее Сергей Лазарев несколько раз выходил из себя и устраивал истерики на съемках из-за несправедливого, по его мнению, судейства. Однажды он даже перепрыгнул через трибуны вниз, чтобы нажать на кнопку фониатра Льва Рудина, который отказывался голосовать за конкурсанта. После каждого скандального инцидента артист просил прощения и признавался, что переборщил с эмоциями.