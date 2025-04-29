Коллега случайно проговорилась о третьей беременности Тодоренко

Знаменитость всегда мечтала о большой семье

Ведущая Регина Тодоренко готовится стать матерью в третий раз. Об этом случайно проговорилась ее коллега по шоу "Маски" певица Валерия во время публичного мероприятия.

Артистка рассказала, что во время работы над проектом у всех участников случилось много изменений в жизни. Она, например, стала дважды бабушкой, а Регина уже трижды будет мамой. В этот момент ее супруг, Иосиф Пригожин, немного закомплексовал, поскольку, вероятно, информация о беременности Тодоренко не была публичной.

Как сообщает Super.ru, инсайдер из окружения пары также подтвердил, что скоро ведущая снова станет мамой. В интервью она признавалась, что мечтает о большой семье. Сейчас она с супругом Владом Топаловым воспитывает сыновей Михаила и Мирослава, напоминает женский журнал "Клео.ру".

К слову, к третьим родам Регина Тодоренко начала готовится вскоре после появления на свет второго ребенка. Артистка занялась собственной осанкой, начала активно практиковать спортивные нагрузки, полезные для женской репродуктивной системы.