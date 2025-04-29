Коллега случайно проговорилась о третьей беременности Тодоренко

Коллега случайно проговорилась о третьей беременности Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Знаменитость всегда мечтала о большой семье

Ведущая Регина Тодоренко готовится стать матерью в третий раз. Об этом случайно проговорилась ее коллега по шоу "Маски" певица Валерия во время публичного мероприятия. 

Артистка рассказала, что во время работы над проектом у всех участников случилось много изменений в жизни. Она, например, стала дважды бабушкой, а Регина уже трижды будет мамой. В этот момент ее супруг, Иосиф Пригожин, немного закомплексовал, поскольку, вероятно, информация о беременности Тодоренко не была публичной.

Как сообщает Super.ru, инсайдер из окружения пары также подтвердил, что скоро ведущая снова станет мамой. В интервью она признавалась, что мечтает о большой семье. Сейчас она с супругом Владом Топаловым воспитывает сыновей Михаила и Мирослава, напоминает женский журнал "Клео.ру"

К слову, к третьим родам Регина Тодоренко начала готовится вскоре после появления на свет второго ребенка. Артистка занялась собственной осанкой, начала активно практиковать спортивные нагрузки, полезные для женской репродуктивной системы.

Источник: Super.ru
По теме

Путин объявил о перемирии с Украиной

Прекращение огня продлится в течение нескольких дней

Россия стягивает войска к Финляндии: в США заявили о скором начале войны

Западные аналитики указали на резкое увеличение мощности российской военной отрасли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей