Дарят дорогие подарки и деньги: мужчины каких знаков зодиака самые щедрые

Некоторые готовы тратить на любимую женщину все, что у них есть

Не все мужчины одинаково щедры, и иногда уровень их великодушия можно "угадать" по гороскопу. Есть три знака, представители которых нередко балуют любимых.

Лев

Эти мужчины привыкли блистать и производить впечатление. Щедрость – часть их образа. Они могут не только пригласить в самый дорогой ресторан, но и устроить романтический уикенд за границей, просто чтобы порадовать. Львы обожают чувствовать себя нужными и важными и не жалеют средств на подарки тем, кого искренне ценят.

Телец

Стабильный и практичный Телец не транжирит деньги на спонтанные покупки, но если он влюблен, то готов окружить избранницу комфортом. Он не станет разбрасываться деньгами, но всегда делает качественные подарки – дорогую косметику, хорошую технику или ювелирные украшения. Главное для него – надежность и польза.

Стрелец

Стрельцы – авантюристы и идеалисты. Если мужчина-Стрелец в восторге от своей избранницы, он сделает все, чтобы она почувствовала себя особенной. Можно легко рассчитывать на спонтанные путешествия и дорогие подарки, Стрелец с радостью поделится и средствами, и эмоциями.

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