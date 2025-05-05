Сергей Лазарев расплакался на публике

Сергей Лазарев закатил истерику на публике
Сергей Лазарев. Кадр: соцсети
Эмоции переполняли знаменитость

Во время финального номера спецвыпуска шоу "Маска", посвященного Сергею Лазареву, певец не смог сдержать эмоций и расплакался прямо перед другими членами жюри и зрителями.

В этот вечер 42-летнему артисту предстояло угадать, кто из его знакомых скрывается под масками. Настоящим сюрпризом для него стало появление матери – Валентины Викторовны, которая вышла в образе Ангела и исполнила песню звездного наследника "Шепотом". Именно это выступление тронуло артиста до слез.

Он сразу понял, кто скрывается под костюмом, и попросил маму снять маску. Исполнитель сказал, что узнал ее с первых нот, и отметил, что понимает, как тяжело ей далось это выступление, учитывая возрастные проблемы со спиной и ногами.

Ранее Лазарев оказался в центре конфликта, связанного с другим телепроектом – "Ну-ка, все вместе". После скандала с коллегами по жюри он покинул шоу. Однако спустя время продюсеры уговорили его вернуться. Певец согласился, но выдвинул жесткое условие – он снова возьмется  за работу только в том случае, если с проекта будут отстранены все члены жюри, с которыми у него ранее возникли разногласия.

Источник: Шоу "Маска" ✓ Надежный источник
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