Сергей Лазарев расплакался на публике

Эмоции переполняли знаменитость

Во время финального номера спецвыпуска шоу "Маска", посвященного Сергею Лазареву, певец не смог сдержать эмоций и расплакался прямо перед другими членами жюри и зрителями.

В этот вечер 42-летнему артисту предстояло угадать, кто из его знакомых скрывается под масками. Настоящим сюрпризом для него стало появление матери – Валентины Викторовны, которая вышла в образе Ангела и исполнила песню звездного наследника "Шепотом". Именно это выступление тронуло артиста до слез.

Он сразу понял, кто скрывается под костюмом, и попросил маму снять маску. Исполнитель сказал, что узнал ее с первых нот, и отметил, что понимает, как тяжело ей далось это выступление, учитывая возрастные проблемы со спиной и ногами.

Ранее Лазарев оказался в центре конфликта, связанного с другим телепроектом – "Ну-ка, все вместе". После скандала с коллегами по жюри он покинул шоу. Однако спустя время продюсеры уговорили его вернуться. Певец согласился, но выдвинул жесткое условие – он снова возьмется за работу только в том случае, если с проекта будут отстранены все члены жюри, с которыми у него ранее возникли разногласия.