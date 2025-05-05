В Санкт-Петербурге отменили все спектакли с Боярским

Состояние артиста оставляет желать лучшего

Михаил Боярский не будет выступать на питерской сцене до конца текущего театрального сезона. Как сообщили в Театре им. Ленсовета, спектакль "В этом милом старом доме" было решено снять с показа из-за проблем со здоровьем у главного артиста.

"Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на "паузу"", – указано в сообщении.

Вместо обещанных представлений с Боярским публике покажут другие постановки. К примеру, 9 мая люди смогут увидеть "Без вины виноваты", а также "Довлатова".

Известно, что в середине апреля Боярский упал на сцене в театре в Петербурге. После госпитализации у него обнаружили перелом ребра. После этого в одной из постановок было решено заменить его участие просто голосом.

Сейчас, по словам родных, Боярский плавно идет на поправку, сохраняя бодрость духа. К произошедшему он относится спокойно и называет все "производственной травмой".

Ранее Боярский публично признался, что страдал от алкогольной зависимости.